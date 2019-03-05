2019-03-05T16:07:46+03:00
Общество

В праздничные дни пустят дополнительный поезд Ижевск-Москва

Он будет ездить с 7 по 12 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В праздничные дни в марте запустят дополнительный поезд Ижевск-Москва. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Поезд будет ездить с 7 по 12 марта: отправление из Ижевска 7 и 10 марта в 02:05, прибытие в Москву 7 марта в 21:57, 10 марта в 21:39.

Отправление из Москвы 8 и 11 марта в 02:40, прибытие в Ижевск 9 и 12 марта соответственно в 01:35.

В расписание указано местное время.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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