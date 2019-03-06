Предприниматель из Удмуртии задолжал налогов на сумму более 2,7 млн рублей
В Удмуртии завершили расследование уголовного дела предпринимателя, который не платил два года налоги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
- Мужчина продавал игры и игрушки в торговых точках Ижевска. С 2015 по 2017 г. он вносил в налоговые декларации ложные сведения. Таким образом он уклонился он уплаты налогов на сумму более 2,7 млн рублей, - сообщает ведомство.
В рамках расследования уголовного дела осмотрена вся документация, проведена налоговая экспертиза. Обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб государству.
Уголовное дело с обвинительным приговор передано в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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