Предприниматель из Удмуртии задолжал налогов на сумму более 2,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:33 2019-03-06T06:33:31+03:00

Он подавал ложные сведения в налоговой декларации

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В Удмуртии завершили расследование уголовного дела предпринимателя, который не платил два года налоги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

- Мужчина продавал игры и игрушки в торговых точках Ижевска. С 2015 по 2017 г. он вносил в налоговые декларации ложные сведения. Таким образом он уклонился он уплаты налогов на сумму более 2,7 млн рублей, - сообщает ведомство.

В рамках расследования уголовного дела осмотрена вся документация, проведена налоговая экспертиза. Обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб государству.

Уголовное дело с обвинительным приговор передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU