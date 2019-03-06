От жителей Ижевска поступают жалобы на грызунов
От жителей Ижевска продолжают поступать жалобы на заселение мест общего пользования грызунами. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
В 2018 году и за начало 2019 года в управление поступило 21 обращение на заселение в многоквартирных домах, продуктовых магазинах, садоогородных массивах грызунов.
Больше всего жалоб поступает от жителей Ижевска – 76%. По фактам выявленных нарушений специалистами Роспотребнадзора было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.
Вынесено 12 постановлений на общую сумму 66 тысяч рублей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Февраль в этом году выдался ух каким! Подводим итоги снежного месяца.
Елизавета Туктамышева выложила в сеть видео с исполнением сложных прыжков. Исполнение захватывает! Видео есть по ссылке.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»