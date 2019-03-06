Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в топ-20 влиятельных губернаторов
Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 20-е место в рейтинге влиятельности руководителей регионов. Рейтинг был подготовлен «Агентством политических и экономических инициатив».
В прошлом месяце он занимал 21-е место. На изменение места повлияло решение Правительства присвоить Глазову статус территории опережающего развития.
Рейтинг формируется на основании договоренностей о реализации крупных проектов, а также о планах, которые касаются территорий опережающего развития и федеральной поддержки формирования туристических кластеров.
Напомним, 26 февраля на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) прошла передача «Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов откровенно ответил на вопросы жителей Удмуртии и Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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