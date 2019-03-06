Африканского сома будут выращивать в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-06T12:45:24+03:00

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В Удмуртии будут выращивать африканского сома. Об этом сообщает «Корпорация развития республики», которая подписала соглашение с инвестором.

В строительство рыболовного комплекса по выращиванию африканского сома вложат 150 млн рублей. Планируется построить помещение площадью около 901 кв. м, производительность составит 400 тонн рыбы в год. Также проект даст 20 рабочих мест, строительство комплекса начнется уже в 2019 году.

По данным на 2019 год, Удмуртия производит около 1300 тонн рыбы в год. 90% этой рыбы — карпы из ГУП «Рыбхоз «Пихтовка».

СПРАВКА «КП»

По вкусовым качествам африканский сом сравним с осетриной. Это диетическая рыба без костей, которая содержит весь набор микроэлементов. Африканский сом подходит для приготовления и переработки. Так, из него делают колбасу, сосиски, коптят и используют для изготовления полуфабрикатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU