Африканского сома будут выращивать в Удмуртии
В Удмуртии будут выращивать африканского сома. Об этом сообщает «Корпорация развития республики», которая подписала соглашение с инвестором.
В строительство рыболовного комплекса по выращиванию африканского сома вложат 150 млн рублей. Планируется построить помещение площадью около 901 кв. м, производительность составит 400 тонн рыбы в год. Также проект даст 20 рабочих мест, строительство комплекса начнется уже в 2019 году.
По данным на 2019 год, Удмуртия производит около 1300 тонн рыбы в год. 90% этой рыбы — карпы из ГУП «Рыбхоз «Пихтовка».
СПРАВКА «КП»
По вкусовым качествам африканский сом сравним с осетриной. Это диетическая рыба без костей, которая содержит весь набор микроэлементов. Африканский сом подходит для приготовления и переработки. Так, из него делают колбасу, сосиски, коптят и используют для изготовления полуфабрикатов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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