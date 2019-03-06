С 6 на 7 марта 2019 года в Удмуртии ожидается усиление ветра
В Удмуртии, с 6 на 7 марта ожидается усиление ветра с порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Главное управление МЧС по Удмуртии рекомендует населению соблюдать меры предосторожности. Автомобилистам воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим. Выбирать правильно место парковки.
8 марта, в пятницу - переменная облачность, небольшой снег, слабый гололед, ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы до 15-17 м/с, температура воздуха ночью -11…-13 градусов, днем -2…-4 градуса.
9 марта, в субботу – облачно, временами осадки, небольшие (ночью в виде снега, днем снега и дождя), ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с, температура воздуха ночью -6…-8, днем 0…+2, на дорогах снежный накат.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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