С 6 на 7 марта 2019 года в Удмуртии ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-06T12:39:55+03:00

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В Удмуртии, с 6 на 7 марта ожидается усиление ветра с порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Главное управление МЧС по Удмуртии рекомендует населению соблюдать меры предосторожности. Автомобилистам воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим. Выбирать правильно место парковки.

8 марта, в пятницу - переменная облачность, небольшой снег, слабый гололед, ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы до 15-17 м/с, температура воздуха ночью -11…-13 градусов, днем -2…-4 градуса.

9 марта, в субботу – облачно, временами осадки, небольшие (ночью в виде снега, днем снега и дождя), ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с, температура воздуха ночью -6…-8, днем 0…+2, на дорогах снежный накат.

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ИСТОЧНИК KP.RU