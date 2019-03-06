За сутки в полицию Ижевска поступило три сообщения о пропаже детей

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-06T13:10:38+03:00

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В Ижевске, 5 марта в полицию поступило три сообщения о пропаже школьников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

В 20:00 обратилась женщина с сообщением о исчезновении 14-летней дочери, девочка ушла 4 марта и на звонки больше не отвечала. Школьницу нашли сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, школьницу передали родителям, с ней все хорошо.

В тот же вечер в полицию обратилась 41-летняя ижевчанка и сообщила, что у нее пропал 14-летний сын, спустя несколько часов поступило сообщение о пропаже 14-летнего школьника. Оказалось, оба мальчика учатся в одной школе и проживают неподалеку.

Около 07:00 утра школьники пришли домой. Как выяснилось, они были в гостях у приятеля.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/693297" frameborder="0"></iframe> Что делать, если потерялся ребенок.Советы родителям

ИСТОЧНИК KP.RU