За сутки в полицию Ижевска поступило три сообщения о пропаже детей
В Ижевске, 5 марта в полицию поступило три сообщения о пропаже школьников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.
В 20:00 обратилась женщина с сообщением о исчезновении 14-летней дочери, девочка ушла 4 марта и на звонки больше не отвечала. Школьницу нашли сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, школьницу передали родителям, с ней все хорошо.
В тот же вечер в полицию обратилась 41-летняя ижевчанка и сообщила, что у нее пропал 14-летний сын, спустя несколько часов поступило сообщение о пропаже 14-летнего школьника. Оказалось, оба мальчика учатся в одной школе и проживают неподалеку.
Около 07:00 утра школьники пришли домой. Как выяснилось, они были в гостях у приятеля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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