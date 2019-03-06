На заводе в Удмуртии создали агрегат для мягкой посадки на Марсе

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-06T14:10:12+03:00

Запуск модуля запланирован на 25 июля 2020 года

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В Удмуртии, на Сарапульском электрогенераторном заводе, создали агрегат для мягкой посадки на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба АО «СЭГЗ».

Специалисты завода создали и уже даже испытали регулятор тяги для жидкостного ракетного двигателя, который позволит российскому десантному модулю международной исследовательской миссии «ЭкзоМарс-2020» совершить мягкую посадку на Марсе.

- Нашим предприятием изготовлены, испытаны и отправлены заказчику - ОНПП «Технология» опытные образцы изделий. Сарапульский привод РТ обеспечивает нужную скорость факела ракетного регулятора, изменяя мощность вектора тяги в зависимости от условий, что позволит спускаемому аппарату совершить плавную посадку непосредственно на поверхность планеты Марс, - сказал генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов.

Запуск модуля запланирован на 25 июля 2020 года. Предыдущая попытка доставить оборудование «ЭкзоМарс» была предпринята в 2016 году, но модуль не сумел совершить мягкую посадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU