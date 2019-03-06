СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-06T15:00:17+03:00

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В 2019 году Удмуртия получила 500 миллионов рублей на развитие спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.

Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с Павлом Колобковым. По словам министра спорта к 2024 году нужно добиться 55% вовлечения населения в занятия спортом.

- В 2019 году Удмуртия получила беспрецедентный объём финансирования – почти полмиллиарда рублей на цели и задачи, обозначенные в Указе Президента России. Деньги идут на капитальные сооружения, мы строим Ледовый дворец в Воткинске, лыжные базы, реконструируем некоторые объекты. Нам очень важна поддержка Минспорта при проведении всероссийских и международных соревнований. В этом году у нас в Ижевске проводится чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров. В декабре будем отмечать 50-летие главного массового старта в биатлоне – «Ижевской винтовки». Мы сходимся во мнении, что инвестиции в спортивную инфраструктуру нуждаются в особом налоговом режиме, - сказал Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU