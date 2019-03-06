На трассе Удмуртии столкнулись два грузовика
В Удмуртии, 5 марта на 12 км автодороги «Объездная г. Воткинск» столкнулись два грузовика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 44-летний водитель грузовика «Мерседес» при выезде со второстепенной дороги не уступил грузовику «ФАВ» под управлением 35-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель автомобиля «ФАВ» получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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