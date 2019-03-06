2019-03-06T16:05:58+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии столкнулись два грузовика

Водитель одной из машин пострадал
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии, 5 марта на 12 км автодороги «Объездная г. Воткинск» столкнулись два грузовика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 44-летний водитель грузовика «Мерседес» при выезде со второстепенной дороги не уступил грузовику «ФАВ» под управлением 35-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель автомобиля «ФАВ» получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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