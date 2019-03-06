В Удмуртии разыскивают молодого человека

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-06T15:39:07+03:00

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В Удмуртии разыскивают 21-летнего Крутихина Леонида Олеговича. 3 марта 2019 года он ушел из дома в Ижевске по адресу улица Карла Маркса в неизвестном направлении и больше не выходил на связь. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие. На подбородке родинка.

Молодой человек был одет в темно-синюю куртку, серую шапку, кроссовки желто-черного цвета, джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии ПСО «Регион 18»: 89511952971, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU