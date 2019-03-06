2019-03-06T16:48:57+03:00
Общество

Перед 8 Марта Роспотребнадзор Удмуртии дает несколько советов, как выбрать свежие цветы

Также что нужно сделать, чтобы букет простоял дольше
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В преддверии 8 Марта Роспотребнадзор дает несколько правил выбора живых цветов. Самое главное, чтобы букет простоял дольше – это свежесть каждого цветка и правильные условия хранения.

У свежего цветка не должен быть сухим стебель. При покупке обратите внимание на наличие нижних лепестков, которые растут у бутона.

Еще одним показателем свежести является степень раскрытия бутона – лучше всего выбирать полураскрытые цветы, букет из раскрытых бутонов, увы, не простоит долго.

Есть еще одна уловка: если осторожно отогнуть лепесток цветка, и он вернется на место и примет прежнюю форму – смело покупайте, он свежий. Также лучше выбирать букет, на цветках которого нет искусственных украшений. Если в букете есть фольга или другая декорация, то, скорее всего это способ отвлечь внимание от свежести цветка.

Теперь самый главный вопрос: как сохранить свежесть букета и продлить жизнь букета.

Не оставлять цветы без воды надолго, а также исключить перепады температур. Если вы будете нести букет по улице, то обязательно нужно укрыть от ветра, снега и других воздействий.

Перед тем, как поставить цветы в вазу, нужно подрезать стебли, даже если продавец это уже делал. Удалить нижние листья, чтобы в воде они не начали портиться. Есть еще маленький секрет для сохранности роз, тюльпанов и гвоздик – щепотка сахара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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