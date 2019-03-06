2019-03-06T17:13:41+03:00
Общество

Проезд имени Героя Советского Союза Александра Ярославцева появится в Ижевске

Решение было принято администрацией Ижевска
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске появится проект имени Героя Советского Союза Александра Ярославцева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проезд, проходящий от улицы Василия Меркушева до проезда Колосковый в Октябрьском районе получит имя Александра Ярославцева.

Решение было принято в целях упорядочения наименования улиц в Ижевске.

Напомним,Глава Ижевска Олег Бекмеметьев решил вопрос с улицей Солженицына.

Справка "КП"

Александр Егорович Ярославцев - уроженец д. Кайсыгурт (ныне Шарканский район), участник Великой Отечественной войны, командир телефонного взвода отдельной роты связи 110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, Герой Советского Союза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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