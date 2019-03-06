Проезд имени Героя Советского Союза Александра Ярославцева появится в Ижевске
В Ижевске появится проект имени Героя Советского Союза Александра Ярославцева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Проезд, проходящий от улицы Василия Меркушева до проезда Колосковый в Октябрьском районе получит имя Александра Ярославцева.
Решение было принято в целях упорядочения наименования улиц в Ижевске.
Напомним,Глава Ижевска Олег Бекмеметьев решил вопрос с улицей Солженицына.
Справка "КП"
Александр Егорович Ярославцев - уроженец д. Кайсыгурт (ныне Шарканский район), участник Великой Отечественной войны, командир телефонного взвода отдельной роты связи 110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, Герой Советского Союза.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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