2019-03-07T06:19:42+03:00
Происшествия

Ижевчанка выдала всю подноготную на своего бывшего, когда тот собрался женился на другой

Теперь ей грозит лишение свободы или штраф
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Устиновском районе Ижевска завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни через Интернет. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, обвиняемая около двух лет встречалась с мужчиной, но они расстались.

- После прекращения отношений летом 2018 года женщина узнала, что потерпевший намерен вступить в брак с другой женщиной. Чувствуя себя обиженной, она разместила в одной из социальных сетей сведения о личности потерпевшего, в том числе справки о состоянии его здоровья и наличии заболеваний, сведения о судимости и привлечении к уголовной ответственности, которые стали ей известны в процессе совместного проживания, - сообщили в пресс-службе.

В рамках расследования уголовного дела провели обыск в ее квартире, изъяли компьютер, допросили свидетелей. И сейчас дело направлено в суд. Мстительной женщине грозит до двух лет лишения свободы или штраф – до 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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