2019-03-07T08:07:40+03:00
Происшествия

В Удмуртии сотрудники колонии издевались над заключенными

По делу проходят пять пострадавших
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Заместитель прокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех должностных лиц СИЗО Удмуртии и одного осужденного лица, которых обвиняют в издевательствах над заключенными.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, с марта по август 2014 года четверо сотрудников изолятора применили насилие в отношении пяти лиц, которые содержались под стражей. Издевались над ними для того, чтобы они сознались в преступлениях.

- Кроме того, у двух потерпевших обвиняемые вымогали денежные средства в сумме 2 миллиона и 500 тысяч рублей соответственно, - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртии для рассмотрения по существу. В отношении пятого соучастника уголовное дело в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство и в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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