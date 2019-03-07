Семилетний мальчик пострадал в автобусе Ижевска

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-07T12:03:04+03:00

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В Ижевске, по улице Удмуртская, 6 марта семилетний мальчик упал в автобусе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- Водитель автобуса допустил падение пассажира - семилетнего мальчика, который получил травмы, - сообщает ведомство.

Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, на данный момент устанавливается, при каких обстоятельствах ребенок упал.

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ИСТОЧНИК KP.RU