Семилетний мальчик пострадал в автобусе Ижевска
В Ижевске, по улице Удмуртская, 6 марта семилетний мальчик упал в автобусе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
- Водитель автобуса допустил падение пассажира - семилетнего мальчика, который получил травмы, - сообщает ведомство.
Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, на данный момент устанавливается, при каких обстоятельствах ребенок упал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП. Подробнее.
На набережной произошло массовое столкновение автомобилей, а три человека погибли в ДТП. Рассказываем о самых громких авариях в Удмуртии за неделю.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»