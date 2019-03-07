7 марта в Ижевске движение трамваев изменится
В Ижевске 7 марта изменится движение трамваев во второй половине дня. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Время отправления трамвая с остановки «улица Промышленная»:
4 маршрут: с 13:35 до 17:24;
8 маршрут: с 13:41 до 17:37;
11 маршрут: с 13:56 до 17:16.
8 марта трамваи и троллейбусы будут ходить по субботнему расписанию. 9 и 10 марта – по расписаниям воскресенья.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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