7 марта в Ижевске движение трамваев изменится

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-07T12:31:35+03:00

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В Ижевске 7 марта изменится движение трамваев во второй половине дня. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Время отправления трамвая с остановки «улица Промышленная»:

4 маршрут: с 13:35 до 17:24;

8 маршрут: с 13:41 до 17:37;

11 маршрут: с 13:56 до 17:16.

8 марта трамваи и троллейбусы будут ходить по субботнему расписанию. 9 и 10 марта – по расписаниям воскресенья.

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ИСТОЧНИК KP.RU