2019-03-07T13:11:39+03:00
Общество

На конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступило более 100 работ от журналистов и блогеров Поволжья

Организатором выступил «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson*
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Более 100 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VIII конкурс «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson.

В Удмуртии участие в конкурсе приняли четыре журналиста. Среди заявленных работ – видеонаблюдение в школах республики, цифровизация в сфере образования и региональные ИТ-разработки.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных процессов в повседневной жизни россиян. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.smi.rt.ru до 31 марта 2019 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2019 года, а федерального – в июне. Победители конкурса отправятся осенью 2019 года в Стокгольм в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Ericsson.

*Ериксон

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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