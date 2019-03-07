На конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступило более 100 работ от журналистов и блогеров Поволжья
Более 100 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VIII конкурс «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson.
В Удмуртии участие в конкурсе приняли четыре журналиста. Среди заявленных работ – видеонаблюдение в школах республики, цифровизация в сфере образования и региональные ИТ-разработки.
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных процессов в повседневной жизни россиян. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.smi.rt.ru до 31 марта 2019 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2019 года, а федерального – в июне. Победители конкурса отправятся осенью 2019 года в Стокгольм в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Ericsson.
*Ериксон
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ИСТОЧНИК KP.RU
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