2019-03-07T14:36:43+03:00
Общество

Эксклюзивное мужское шоу «Дамские угодники» отметит в Ижевске 10-летие

В представлении будет сплетение танцев, музыки, актерского мастерства и юмора
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/showduФото: vk.com/showdu
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Знаменитое эксклюзивное мужское шоу «Дамские угодники» отметят в Ижевске 10-летие! Это не просто шоу, а настоящий театр, созданный мужчинами, чье призвание – воплощать красоту в танце, специально для женщин.

Отметим, что каждое выступление сочетает в себе качественную хореографию, артистизм, мощную энергетику и сексуальность. Это шоу безграничной фантазии, как искусство завораживать и обольщать, уже завоевало своих поклонниц во многих городах России и Зарубежья, и стало самым пиковым и популярным.

В представлении есть массовые номера, дуэты, соло, конкурсы, подарки и интерактивы. А к своему юбилею артисты решили сделать подарок.

- За 10 лет существования шоу было поставлено 8 программ, и вот вашему вниманию премьера нового шоу, в котором сплелись жанры танца, музыки, актёрского мастерства и юмора. В программе: яркие новые и любимые номера, которые дополнены неожиданными сюрпризами и, конечно же, мишки, - рассказали артисты.

В столице Удмуртии представление будет 11 марта в ДК «Металлург» (ул. Карла Маркса, 246).

Стоимость билетов: 600 - 1 800 руб. Купить билет онлайн можно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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