Сотрудники ГИБДД Удмуртии поздравили женщин-водителей с 8 марта
В Удмуртии сотрудники ГИБДД присоединились к Всероссийской акции МВД «Цветы для автоледи». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.
При остановке автомобиля женщинам вручали самые весенние цветы – тюльпаны. Сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с наступающим международным женским днем и напомнили о соблюдении правил дорожного движения.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Цветы получили и те девушки, которые успешно сдали экзамены на права. Они получили не только цветы и права, но и напутственные слова от экзаменаторов.
Такая акция прошла по всей республике.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
10 марта на ижевском ипподроме всех жителей ждет большой сюрприз!
Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова не верит в победу Алины Загитовой на ЧМ-2019. Какие ставки сделала Елена.
Кто «Лучший папа Ижевска»? Выбери достойного сам! Как? Просто перейди по ссылке и посмотри, какая фотография тебе нравится больше всего и жми сердечко!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»