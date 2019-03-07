2019-03-07T15:04:23+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД Удмуртии поздравили женщин-водителей с 8 марта

Все автоледи получили весенние цветы – тюльпаны
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии сотрудники ГИБДД присоединились к Всероссийской акции МВД «Цветы для автоледи». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

При остановке автомобиля женщинам вручали самые весенние цветы – тюльпаны. Сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с наступающим международным женским днем и напомнили о соблюдении правил дорожного движения.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Цветы получили и те девушки, которые успешно сдали экзамены на права. Они получили не только цветы и права, но и напутственные слова от экзаменаторов.

Такая акция прошла по всей республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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