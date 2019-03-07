2019-03-07T15:18:29+03:00
Общество

Группа «Сурганова и Оркестр» отпразднует в Ижевске 15-летие

Концерт состоится 9 марта в ДК «Металлург»
ОСТИНА Екатерина
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Фото: АрхивФото: Архив
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9 марта в Ижевске состоится концерт Светланы Сургановой. Эск-участница группы «Ночные снайперы» выступит на сцене ДК «Металлург» с презентацией программы, посвященной 15-летию группы «Сурганова и Оркестр».

Группа была основана в 2003 году, когда Светлана Сурганова объединилась с музыкальным коллективом «Север Комбо». За это время коллектив выпустил полтора десятка альбомов, объехал сотни городов, сыскав любовь поклонников не только в России, но и на Дальнем Востоке, в Европе и Америке. В основе репертуара – песни, написанные самой Светланой, а также композиции на стихи известных авторов и поэтов – Цветаевой, Гумилева, Бродского и других.

Услышать любимые песни вы можете уже 9 мая. Увидимся в ДК «Металлург». Начало в 19:00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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