2019-03-08T09:34:56+03:00
Общество

В удмуртском поселке Ува появились ясли на 80 мест

Открытие приурочили в 8 марта
Анастасия Захарова
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В Удмуртии откроют ясли на 2100 местВ Удмуртии откроют ясли на 2100 местФото: Архив «КП» в Ижевске
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Очередь в детские сады Увы значительно сократилась. 7 марта в поселке открыли два здания новых яслей. 80 малышей до трех лет теперь будут ходить в садик.

В Уве построят еще одни ясли. А еще новые садики скоро откроют в Можге, Якшур-Бодье, а потом и в других районах. В этом году в Удмуртии планируют создать 2100 мест в яслях.

-В течение года, я надеюсь, мы будем разрезать ленточки достаточно часто, но это будет ближе к концу года, - сказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова “Известиям”.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин предложил выделять 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям с третьим и последующими детьми. Также президент предложил освободить от налога “шесть соток”, снизить ставку ипотеки и снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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