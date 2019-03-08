В Удмуртии увеличилось количество случаев бешенства у животных
В начале марта зарегистрировали уже 9 случаев
Парнокопытные в группе рискаФото: Архив «КП» в Ижевске
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В Удмуртии все чаще встречается бешенство у плотоядных. Иногда заболевают парнокопытные.
Неблагополуная обстановка складывается в Алнашском, Воткинском, Завьяловском, Игринском, Можгинском, Увинском и Шарканском районах. Россельхознадзор рекомендует проводить вакцинацию животных.
-К началу марта в республике зарегистрировано 9 случаев бешенства. В аналогичном периоде 2018 года насчитывалось 3 случая, - говорится в сообщении от регионального управления россельхознадзора.
В дикой природе распростряняют бешенство в основном лисы.
ИСТОЧНИК KP.RU