2019-03-08T11:32:25+03:00
Общество

В Удмуртии директор школы незаконно выписывала себе премии

Ущерб бюджету школы составил 10 тысяч рублей
Анастасия Захарова
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директор не имеет права выписывать себе премиидиректор не имеет права выписывать себе премииФото: Сергей Грачёв
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В одной из школ Шарканского района директор незаконно выписывала себе премии. Женщину оштрафовали и заставили вернуть деньги. Директора привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура установила, что в январе, марте и октябре 2018 года женщина издавала указы о выплате премий себе. По закону, директоров образовательных учреждений премируют главы районов.

Сумма ущерба - 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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