В Удмуртии директор школы незаконно выписывала себе премии
Ущерб бюджету школы составил 10 тысяч рублей
директор не имеет права выписывать себе премииФото: Сергей Грачёв
Изменить размер текста:
В одной из школ Шарканского района директор незаконно выписывала себе премии. Женщину оштрафовали и заставили вернуть деньги. Директора привлекли к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура установила, что в январе, марте и октябре 2018 года женщина издавала указы о выплате премий себе. По закону, директоров образовательных учреждений премируют главы районов.
Сумма ущерба - 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU