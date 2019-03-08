В Удмуртии директор школы незаконно выписывала себе премии

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-08T11:32:25+03:00

директор не имеет права выписывать себе премии Фото: Сергей Грачёв

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В одной из школ Шарканского района директор незаконно выписывала себе премии. Женщину оштрафовали и заставили вернуть деньги. Директора привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура установила, что в январе, марте и октябре 2018 года женщина издавала указы о выплате премий себе. По закону, директоров образовательных учреждений премируют главы районов.

Сумма ущерба - 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU