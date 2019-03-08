Волонтеры поздравляют женщин с 8 марта в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-08T12:35:35+03:00

цветы раздают всем женщинам Фото: Архив «КП» в Ижевске

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Волонтеры в Ижевске организовали акцию #ВамЛюбимые. Добровольцы поздравляют женщин в парке Кирова с 12:00 до 14:00.

Волонтеры дарят женщинам цветы и приятные слова. Акция проходит при поддержке министерства спорта Удмуртской республики, фонда “Союзники” и депутатов городской думы Ижевска. Об этом сообщается на в группе “Утро РСМ” в социальной сети “Вконтакте”.

ИСТОЧНИК KP.RU