В районах Удмуртии построят 10 кинотеатров

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-08T13:34:39+03:00

В 2018 году в Удмуртии открыли 7 кинотеатров Фото: Эдуард КАРИПОВ

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В районах Удмуртии построят 10 современных кинотеатров. Заявку на участие в конкурсе подали 8 районов.

-На каждый кинотеатр выделяется по 5 миллионов рублей. Это замена кресел, современное оборудование - световое, звуковое. Плюс - это развитие инфраструктуры на селе, - сказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

В прошлом году в Удмуртии в рамках такой же программы построили новые кинотеатры в Глазове, Можге и Воткинске, а также в Воткинском, Алнашском, Кезском и Камбарском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU