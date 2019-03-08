Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева сама придумала номер с раздеванием

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-08T15:36:50+03:00

Об этом рассказал ее тренер Алексей Мишин

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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал “Матч ТВ”, что идея с нашумевшим номером Туктамышевой пришла в голову именно ей.

-Она тогда сама сняла кофту, - сказал тренер.

Напомним, на показательных выступлениях Гран-при Канады Елизавета Туктамышева разделась до нижнего белья под песню “Toxic”

Туктамышева не попала в сборную России. Вместо уроженки Удмуртии на чемпионат мира в Японии поедет Евгения Медведева. Это вызвало возмущение фанатов. Сама Медведева отметила, что Туктамышева “сильнее”. Елизавета написала, что в ней “убили маленькую девочку”.

ИСТОЧНИК KP.RU