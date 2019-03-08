В Удмуртию привезут 26 тысяч доз вакцины против кори
С 1 апреля по 1 октября Роспотребнадзор проведет “подчищающую” иммунизацию против кори по всей стране. В Удмуртию поступит 26 тысяч доз вакцины из федерального бюджета.
Работодатели, у которых трудятся иностранные граждане, обязаны вакцинировать работников до 31 декабря.
Согласно национальному календарю прививок, вакцинация против кори проводится в 1 год и в 6 лет. Но ежегодно в Удмуртии регистрируют 3 тысячи непривитых детей. Среди взрослых непривито 20-30 тысяч человек. Также инфекцию привозят иммигранты из стран бывшего СССР, потому что там нет обязательной вакцинации.
Корь - острое инфекционное заболевание. Оно может привести к смерти больного. При кори воспаляются слизистые оболочки рта и верхние дыхательные пути, а температура поднимается до 40, 5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU