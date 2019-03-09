Сильные порывы ветра ожидаются в Ижевске 9 марта
Администрация города призывает жителей соблюдать осторожность
Фото: pixabay.com
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Гидрометцентр Удмуртии предупреждает о возможном ухудшении погодных условий в Ижевске сегодня, в субботу 9 марта.
В течение суток ожидается усиление южного ветра, его порывы будут достигать 13-18 м/с. Ситуация осложнится продолжительными осадками в виде мокрого снега и гололедицей.
Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать на улице меры предосторожности. Особенно внимательными сегодня нужно быть на дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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