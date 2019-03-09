Сильные порывы ветра ожидаются в Ижевске 9 марта

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-09T07:50:02+03:00

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Гидрометцентр Удмуртии предупреждает о возможном ухудшении погодных условий в Ижевске сегодня, в субботу 9 марта.

В течение суток ожидается усиление южного ветра, его порывы будут достигать 13-18 м/с. Ситуация осложнится продолжительными осадками в виде мокрого снега и гололедицей.

Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать на улице меры предосторожности. Особенно внимательными сегодня нужно быть на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU