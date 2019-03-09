В Ижевске состоится студенческий фестиваль «Ночь спорта»
Пятый студенческий фестиваль «Ночь спорта» состоится в 3 корпусе ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. Об этом сообщила Администрация Ижевска.
Мероприятие действительно пройдет в ночное время: открытие состоится 29 марта в 20:00, а завершится спортивный праздник в 04:00 – уже 30 марта.
Этот фестиваль будет юбилейным. Он приурочен к 100-летию М.Т. Калашникова и соберет около 1000 активных молодых людей от 18 до 30 лет из числа студенчества и рабочей молодежи.
Участников ожидают веселые соревнования, интерактивные площадки, мастер-классы и показательные выступления по кибер-спорту, армспорту, Hip-Hop, Booty Dance, фитнесу, и йоге.
Для участия необходимо заполнить заявку, размещенную на сайте Администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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