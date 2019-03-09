В Ижевске состоится студенческий фестиваль «Ночь спорта»

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-09T08:35:22+03:00

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Пятый студенческий фестиваль «Ночь спорта» состоится в 3 корпусе ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. Об этом сообщила Администрация Ижевска.

Мероприятие действительно пройдет в ночное время: открытие состоится 29 марта в 20:00, а завершится спортивный праздник в 04:00 – уже 30 марта.

Этот фестиваль будет юбилейным. Он приурочен к 100-летию М.Т. Калашникова и соберет около 1000 активных молодых людей от 18 до 30 лет из числа студенчества и рабочей молодежи.

Участников ожидают веселые соревнования, интерактивные площадки, мастер-классы и показательные выступления по кибер-спорту, армспорту, Hip-Hop, Booty Dance, фитнесу, и йоге.

Для участия необходимо заполнить заявку, размещенную на сайте Администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU