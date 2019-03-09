Перед длинными выходными на дороги Удмуртии вывели более 400 единиц техники
Как сообщается на сайте Главы и Правительства Удмуртской Республики, 7 марта от граждан Удмуртии поступило всего 245 обращений по вопросам уборки снега – наименьшее количество за минувшую неделю. Одновременно в процентном отношении возросло количество жалоб, которые муниципалитеты смогли отработать в течение суток.
Так Администрация Ижевска оперативно отреагировала на 75% обращений от жителей. В столице Удмуртии продолжилась очистка дворовых территорий и обработка пешеходных зон противогололедными средствами. На улицах работало 138 единиц техники.
Также 7 марта активную работу с населением организовали в Воткинском, Дебёсском, Завьяловском, Сарапульском, Шарканском и Якшур-Бодьинском районах; в Глазове, Можге и Сарапуле. Часть заявлений отрабатывалось с непосредственным выездом на место глав или заместителей глав муниципальных образований.
Всего перед праздниками в Удмуртии работало более 400 единиц снегоуборочной техники. От снега почистили около 6,6 тысяч км дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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