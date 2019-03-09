Перед длинными выходными на дороги Удмуртии вывели более 400 единиц техники

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-09T09:36:39+03:00

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Как сообщается на сайте Главы и Правительства Удмуртской Республики, 7 марта от граждан Удмуртии поступило всего 245 обращений по вопросам уборки снега – наименьшее количество за минувшую неделю. Одновременно в процентном отношении возросло количество жалоб, которые муниципалитеты смогли отработать в течение суток.

Так Администрация Ижевска оперативно отреагировала на 75% обращений от жителей. В столице Удмуртии продолжилась очистка дворовых территорий и обработка пешеходных зон противогололедными средствами. На улицах работало 138 единиц техники.

Также 7 марта активную работу с населением организовали в Воткинском, Дебёсском, Завьяловском, Сарапульском, Шарканском и Якшур-Бодьинском районах; в Глазове, Можге и Сарапуле. Часть заявлений отрабатывалось с непосредственным выездом на место глав или заместителей глав муниципальных образований.

Всего перед праздниками в Удмуртии работало более 400 единиц снегоуборочной техники. От снега почистили около 6,6 тысяч км дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU