Роспотребнадзор рассказал о нарушениях, допущенных за 2018 год при торговле морепродуктами в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-09T10:36:04+03:00

За 2018 год Роспотребнадзор снял в Удмуртии с реализации более 100 кг рыбной продукции Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Более 100 килограммов рыбной продукции было снято за год с реализации из-за истекшего срока годности и несоответствующих условий хранения

Изменить размер текста: A A

За 2018 год в республике было проверено 172 предприятия, занимающихся производством и реализацией рыбной продукции и морепродуктов. В 21 случае оказались выявлены нарушения действующего законодательства Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Отмечались случаи реализации рыбной продукции с истекшими сроками годности, в упаковках с нарушенной целостностью и при отсутствии сопроводительных документов, а также несоблюдение температурных режимов хранения и санитарные нарушения на предприятиях. В нескольких случаях к работе допускались сотрудники без профессиональной гигиенической подготовки.

За год в ходе проверок специалисты исследовали 208 проб, 6 из которых не соответствовали гигиеническим нормативам. В результате с реализации сняли 35 партий рыбной продукции весом более 100 кг.

По данным фактам было составлено 30 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 524,9 тысяч рублей. Организациям выдали предписания об устранении выявленных нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии увеличилось количество случаев бешенства у животных (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU