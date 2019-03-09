В Ижевске огласят приговор группе из 16 наркодилеров

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-09T11:38:12+03:00

При задержании у преступного сообщества было изъято более 600 кг запрещенных веществ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

При задержании у преступного сообщества было изъято более 600 кг запрещенных веществ

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Приговор в отношении 16 лиц, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков, вынесут 11 марта в Первомайском районном суде г. Ижевска. Как сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, оглашение начнется в 10:00.

Согласно обвинительному заключению, участники преступного сообщества сбывали наркотические вещества синтетического происхождения через интернет-магазин, распространяя их в особо крупных размерах на территории более, чем 20 городов. Запрещенная продукция поставлялась в Москву, Архангельск, Мурманск, Тюмень, Самару, Екатеринбург, Набережные Челны и т.д. Продавались наркотики и в самом Ижевске.

Оплата проводилась при помощи системы электронных платежей, а передавался товар через закладки без личного контакта между продавцом и покупателем.

Наркодилеры занимались своим преступным промыслом с 2012 по 2016 год. Впоследствии правоохранительные органы изъяли у них свыше 600 кг наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU