В марте Ижевск получит 1 млн рублей в виде дивидендов от продажи Электросетей
В бюджет города скоро поступит первый транш денежных средств от продажи Ижевских электрических сетей. Как сообщила пресс-служба Администрации Ижевска, это произойдет 19 марта.
Первая часть имущества предприятия (более 80%) была реализована в конце декабря 2018 года. Теперь в муниципальную казну перечислят дивиденды от продажи первого лота в размере 1 055 млн рублей. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев пояснил, что средства будут направлены на ремонт социальных объектов.
Ожидается, что в июне этого года в бюджет Ижевска поступит оставшаяся часть средств, вырученных от реализации первого лота имущественного комплекса Электросетей. Этому будет предшествовать необходимая процедура по уменьшению уставного капитала акционерного общества.
Информация о сроках реализации второго лота появится позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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