2019-03-09T13:51:04+03:00
Экономика

В марте Ижевск получит 1 млн рублей в виде дивидендов от продажи Электросетей

Средства будут направлены на ремонт социальных объектов
Ардашева Екатерина
Поделиться:
В марте Ижевск дивиденды от продажи ЭлеткросетейВ марте Ижевск дивиденды от продажи ЭлеткросетейФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В бюджет города скоро поступит первый транш денежных средств от продажи Ижевских электрических сетей. Как сообщила пресс-служба Администрации Ижевска, это произойдет 19 марта.

Первая часть имущества предприятия (более 80%) была реализована в конце декабря 2018 года. Теперь в муниципальную казну перечислят дивиденды от продажи первого лота в размере 1 055 млн рублей. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев пояснил, что средства будут направлены на ремонт социальных объектов.

Ожидается, что в июне этого года в бюджет Ижевска поступит оставшаяся часть средств, вырученных от реализации первого лота имущественного комплекса Электросетей. Этому будет предшествовать необходимая процедура по уменьшению уставного капитала акционерного общества.

Информация о сроках реализации второго лота появится позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

АО «Ижевские электрические сети» могут продать до конца этого года (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «экономика»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии на реке Кама был обнаружен труп мужчины
Кровлю в ижевской школе №85 отремонтируют летом
В Удмуртии продолжается целевой прием в ВУЗы МВД
В Ижевске огласят приговор группе из 16 наркодилеров
Роспотребнадзор рассказал о нарушениях, допущенных за 2018 год при торговле морепродуктами в Удмуртии
Перед длинными выходными на дороги Удмуртии вывели более 400 единиц техники
В Ижевске состоится студенческий фестиваль «Ночь спорта»
Сильные порывы ветра ожидаются в Ижевске 9 марта
В Удмуртию привезут 26 тысяч доз вакцины против кори
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева сама придумала номер с раздеванием
В Удмуртии лед упал с крыши на женщину
В районах Удмуртии построят 10 кинотеатров
Волонтеры поздравляют женщин с 8 марта в Ижевске
В Удмуртии директор школы незаконно выписывала себе премии
В Удмуртии увеличилось количество случаев бешенства у животных