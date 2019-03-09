В марте Ижевск получит 1 млн рублей в виде дивидендов от продажи Электросетей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-09T13:51:04+03:00

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В бюджет города скоро поступит первый транш денежных средств от продажи Ижевских электрических сетей. Как сообщила пресс-служба Администрации Ижевска, это произойдет 19 марта.

Первая часть имущества предприятия (более 80%) была реализована в конце декабря 2018 года. Теперь в муниципальную казну перечислят дивиденды от продажи первого лота в размере 1 055 млн рублей. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев пояснил, что средства будут направлены на ремонт социальных объектов.

Ожидается, что в июне этого года в бюджет Ижевска поступит оставшаяся часть средств, вырученных от реализации первого лота имущественного комплекса Электросетей. Этому будет предшествовать необходимая процедура по уменьшению уставного капитала акционерного общества.

Информация о сроках реализации второго лота появится позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU