2019-03-09T14:03:27+03:00
Общество

В Удмуртии продолжается целевой прием в ВУЗы МВД

Выпускникам гарантируют трудоустройство в учреждения внутренних дел
Ардашева Екатерина
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Выпускникам гарантируют трудоустройство в учреждения внутренних делВыпускникам гарантируют трудоустройство в учреждения внутренних делФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Целевой прием документов на бюджетные места в ВУЗах МВД России продлится до 1 апреля. Об этом МВД по Удмуртии напомнило на своем официальном сайте. Со списком образовательных организаций можно ознакомиться по ссылке.

На сегодняшний день образовательные учреждения МВД России располагают всеми необходимыми условиями для успешного обучения курсантов и готовят следователей, юристов, судебных экспертов, криминалистов. Обучающиеся будут получать стипендию, обмундирование и учебную литературу; также им обеспечат питание и проживание.

Абитуриентов ждет серьезный конкурс. Всем выпускникам будет гарантировано трудоустройство в МВД, а срок обучения занесут в общий трудовой стаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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