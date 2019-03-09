В Удмуртии на реке Кама был обнаружен труп мужчины
Сегодня, 9 марта, в 7:20 сарапульские спасатели РОО ОСВОД в Удмуртии обнаружили в акватории реки Кама труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба организации. Тело нашли в районе порта «Южный».
На вид погибшему было 50-60 лет. Предположительно он скончался от переохлаждения. Как сообщили спасатели, случай это уже далеко не первый. Также отмечалось, что тело нашли вовремя. Если бы его не обнаружили с утра, то метель могла скрыть труп до самого ледохода.
Все оперативные службы были немедленно вызваны на место.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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