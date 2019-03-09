Администрация Ижевска собирает пожелания горожан к Дню города и Дню России

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-09T17:02:11+03:00

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Пожелания и предпочтения ижевчан в вопросах празднования Дня города и Дня России решила собрать и по возможности учесть городская Администрация. Об этом сообщила ее пресс-служба.

С 7 по 24 марта на сайте города Ижевска можно принять участие в опросе, который поможет выявить интересы и общественные инициативы. Таким образом у жителей города есть реальная возможность поучаствовать в подготовке праздников.

Для участив в опросе необходимо подтвердить свою личность с помощью Единой системы идентификации и аутентификации. Зарегистрироваться в ЕСИА и получить пароль можно на Едином портале государственных услуг или на Региональном портале государственных и муниципальных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU