2019-03-10T09:31:16+03:00
Общество

Жительницу Удмуртии осудят за жестокое обращение с 5-летним ребенком

Решается вопрос о лишении ее родительских прав
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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В суд направлено уголовное дело против жительницы с.Селты, которая обвиняется в жестоком обращении с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как стало известно, обвиняемая в период с июля по декабрь прошлого года систематически наносила побои своей 5-летней дочери, страдающей тяжелым психическим заболеванием, грубо с ней обращалась, бранила нецензурными словами, когда девочка капризничала и нуждалась в уходе. А в январе 2019 года женщина ушла на целый день и оставила ребенка в неотапливаемом доме.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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