В Ижевск прибудет поезд с сирийскими трофеями
11 апреля в Ижевск прибудет поезд с сирийскими трофеями в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Об этом сообщает Минобороны России.
На девяти платформах состава будут размещены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского ворожения, бронеавтомобилей, холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, рационов питания и экипировки террористов. В одном из вагонов развернется выставка работ военных художников и фотографов.
Всего поезд остановится в 18 крупных городах Центрального военного округа. Первой остановкой стал Саратов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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