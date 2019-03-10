Глава Ижевска отдал распоряжение устранить последствия аномальных осадков

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-10T12:22:07+03:00

В ночь с 9 на 10 марта в городе работали 110 машин

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поставил задачу управляющим компаниям устранить последствия аномального снегопада, скользкость и накат. 9 марта в городе выпало рекордное количество осадков – до 8 мм при месячной норме в 18 мм.

- Управляющие компании переведены на экстренный режим работы,для уборки придомовых территорий выведены все дворники, ежедневно ведется контроль состояния крыш, особенно скатных, - отметил глава Ижевска.

В ночь с 9 на 10 марта в городе работали 110 машин – убирали и сметали подтаявший снег, а также подсыпали дороги противогололедными материалами. Техника сделала на снегосвалку 233 рейса.

Олег Бекмеметьев также напомнил жителям Ижевска, что обращаться по телефонам по поводу уборки снега можно по телефонам: 998-072, 78-72-78.

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ИСТОЧНИК KP.RU