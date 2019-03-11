Пропавшего молодого человека нашли мертвым в Ижевске
В Ижевске нашли мертвым 22-летнего молодого человека, который ушел из дома 3 марта. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».
7 марта жители Ижевска сообщили, что тело парня нашли по улице Вадима Сивкова. При нем оказался паспорт и проблем с опознанием не оказалось.
На данный момент о причинах смерти не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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