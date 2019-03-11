Житель Удмуртии может лишиться автомобиля «Порше Кайенн» из-за долгов на сумму 1,6 млн рублей
В Удмуртии у мужчины арестовали автомобиль «Порше Кайенн Турбо» из-за неоплаты долгов на общую сумму 1,6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России по республике.
- На мужчину в отделе судебных приставов находится шесть производств на общую сумму 1,6 миллионов рублей. Он не оплачивает налоги, кредиты и не платит алименты ребенку, - сообщает ведомство.
В рамках исполнительных производств было установлено, что должник является собственников автомобиля. На данный момент у мужчины есть 10 дней для оплаты долга, после чего автомобиль будет передан в Росимущество на реализацию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На автомобиль ижевчанина наложили арест за долги. Куда отправится "БМВ", если мужчина не оплатит долг.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Круто! В Ижевске 10 марта был побит температурный рекорд.
Самый дорогой блин был приготовлен главой Сарапула! Во сколько его оценили жители.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»