2019-03-11T10:22:19+03:00
Общество

Житель Удмуртии может лишиться автомобиля «Порше Кайенн» из-за долгов на сумму 1,6 млн рублей

У мужчины есть 10 дней на погашение долга
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ФССП России по УдмуртииФото: пресс-служба ФССП России по Удмуртии
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В Удмуртии у мужчины арестовали автомобиль «Порше Кайенн Турбо» из-за неоплаты долгов на общую сумму 1,6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России по республике.

- На мужчину в отделе судебных приставов находится шесть производств на общую сумму 1,6 миллионов рублей. Он не оплачивает налоги, кредиты и не платит алименты ребенку, - сообщает ведомство.

В рамках исполнительных производств было установлено, что должник является собственников автомобиля. На данный момент у мужчины есть 10 дней для оплаты долга, после чего автомобиль будет передан в Росимущество на реализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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