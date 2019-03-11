2019-03-11T13:23:05+03:00
Общество

Движение по ледовой переправе Сарапул-Ершовка в Удмуртии ограничат для большегрузов

Ограничение будет действовать с 11 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сарапульский-Пассажирский портФото: Сарапульский-Пассажирский порт
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В Удмуртии на единственной ледовой переправе сообщением Сарапул-Ершовка вводят ограничения для большегрузов. Об этом сообщается на странице Сарапульского-Пассажирского Порта.

- В связи с повышением температуры воздуха с 11 марта 2019 года с 17:00 проезд по переправе будет разрешен для автомобилей не более 8 тонн, - говорится в сообщении.

Напомним, работу переправы полностью восстановили в Удмуртии. Автомобили с какой грузоподъемностью могут ей воспользоваться?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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