Устроившего взрыв дома в Ижевске отправили на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-11T14:15:09+03:00

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В понедельник, 11 марта, в Верховном суде Удмуртии вынесли решение по делу о взрыве дома на улице Удмуртская в Ижевске. Напомним, что причастным в ЧП признали Александра Копытова. Из-за того, что экспертиза выявила у него психическое заболевание, он не может подлежать уголовной ответственности.

- Суд считает необходимым применить к Копытову меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях с интенсивным наблюдениям, - зачитали в суде.

Фото: Диля Ахмадишина

Взрыв произошел в ноябре 2017 года. Из-за него обрушилась секция дома, погибли семь человек. Десятки - на много недель остались без крова. Во время судебного разбирательства выявили новые подробности дела (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU