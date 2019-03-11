В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-11T16:20:27+03:00

Предложение действует только для новых клиентов

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В Ижевске компания «Аквааргентум» продлила специальную акцию для новых клиентов «Теплый прием». Горожане получат набор бутыль+помпа+вода 19,2 литра АкваО2 всего за 650 руб.

Кроме того, свой заказ вы получите в день заказа, если успеете оформить заявку до 16:00.

Акция продлится до 31.05.2019 г. Заказать воду можно по телефону: (3412) 904-620 или на сайте aquaargentum.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU