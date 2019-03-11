2019-03-11T17:05:01+03:00
Общество

В МУП «ДРЭУ» в Ижевске новый руководитель

Нового директора назначили на должность 7 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске назначили на должность директора муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» Александра Пономарева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В должность Александр Пономарев вступил 7 марта, в четверг.

Напомним, что в 2018 году временным начальником «ДРЭУ» был Андрей Лубенец. Прошлый руководитель ушел по собственному желанию и рассказал, как обстоят дела на предприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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