2019-03-12T13:25:13+03:00
Происшествия

Житель Курской области обвиняется в убийстве в Удмуртии

Он приехал в республики на работу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Курской области, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

- В ноябре 2018 года четверо жителей Курской области приехали в Удмуртию на работу. Приступив к работе они ежедневно выпивали, 13 декабря они пришли на работу пьяными, а также в обеденный перерыв выпивали. В связи с этим они не смогли работать, и руководитель отправил их домой, но придя домой, они продолжили выпивать. В ходе празднования у них произошел конфликт. Обвиняемый повалил потерпевшего на пол, сел ему на спину и ударил ножом в грудную клетку, - сообщает ведомство.

В результате полученных травм мужчина скончался. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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