2019-03-12T13:34:49+03:00
Общество

Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли

Компания увеличила количество базовых станций LTE-стандарта на 4,6%
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Мобильный операторTele2в новом году вышел на первое место по общим темпам строительства и сохранил лидерство по динамике развертывания LTE-сетей. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций этого стандарта на 4,6% – до 51 919.

Tele2 опережает других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. С начала 2019 года оператор строит станции вдвое быстрее ближайшего конкурента. За два месяца Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 4,6% до 51 919, в то время как обладатель второго места показал прирост на 2,4%.

В конце февраля Tele2 и Ericssonзаключили пятилетнее соглашение об установке 50 000 базовых станций с поддержкой стандарта 5G в 27 регионах России. Это позволит компании развернуть эталонные сети связи в десятках регионов страны. В первом полугодии оператор запустит сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте они покроют территорию, где проживает более 95% населения. В 2019 году Tele2 планирует направить на строительство сотовой инфраструктуры Ивановского региона 252 млн рублей.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам 2018 года компания показала NPS в 44%, с отрывом от ближайшего конкурента в 15 п. п.

ИСТОЧНИК KP.RU

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