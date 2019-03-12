Полицейские Удмуртии задержали угонщицу, которая находилась в розыске

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-12T14:57:47+03:00

Она скрывалась в подполье

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В Удмуртии полицейскими была задержана женщина, которая находилась в розыске за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Сотрудникам уголовного розыска удалось установить нахождение 40-летней ранее судимой женщины, которая угнала машины. Ее нашли в подполье у знакомого, - сообщает ведомство.

На данный момент женщина находится под стражей. Теперь ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU