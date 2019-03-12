2019-03-12T16:10:18+03:00
Общество

В Ижевске утром 12 марта усложнилась ситуация на дорогах

В городе произошло 12 ДТП
Анастасия Захарова
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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12 марта ижевчане заметили, что не работали многие светофоры. Из-за этого в городе стало больше пробок. Вдобавок встали трамваи в сторону улицы Орджоникидзе.

-40 Лет Победы, остановка Татьяны Барамзиной, не работает светофор, чтим пеших, - сообщает Александр Широбоков.

-Петрова и Автозаводская: не работает светофор, аккуратнее там, - написал пользователь Сергей Штин.

-Чугуевского - Карла Маркса: не работает светофор. Огромная пробка в сторону Карла Маркса, - написала Лена Соколова.

-На Новоажимова два светофора подряд приуныли, аккуратно, - рассказывает Рузанна Гареева.

В ГИБДД заявили, что светофоры ломаются из-за влаги. Кабели светофорных объектов отключаются.

-В настоящий момент в Ижевске произошло 12 ДТП. Пострадавших нет. Для регулирования движения задействовали два экипажа: на перекрестке улиц Коммунаров-Ленина и Пушкинской-Советской. При отключении светофора на пешеходном переходе действуют те же правила, что и на нерегулируемом пешеходном переходе, - заявили в пресс-службе ведомства.

- Из-за перепада температур внутри коробки с контактами образуется конденсат, то есть влага. В процессе эксплуатации на кабеле образуются микротрещины. Это не приводит к немедленному замыканию. Но когда появляется проводник - вода, - происходит замыкание. Такая ситуация характерна во время таяния снега и ливней. Чтобы предотвратить ситуацию, нужно каждый кабель проверить на микротрещины, а это физически невозможно. Такая ситуация может повториться, потому что погода неустойчивая. Если светофор ломается, подрядная организация должна устранить поломки в течение четырех часов. Сегодня светофоры починили в срок, - рассказали в управлении благоустройством администрации города Ижевска.

Сбой в движении трамваев не связан с погодой. В ИжГЭТ пассажирам говорят, что один из вагонов был неисправным. Сейчас движение наладили.

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Автомобилисты сообщают о тяжелой ситуации в городе на дорогах. Будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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